Controlli stradali in contesti ad alto rischio: la Polizia municipale a lezione dai Carabinieri

Organizzato dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, si è tenuto in questi giorni il primo seminario informativo di Tecniche Professionali rivolto agli agenti della Polizia Locale di Pescara, finalizzato a condividere le modalità di intervento adottate dall’Arma nelle attività di controllo stradale e nei contesti operativi più delicati e complessi, armonizzando le rispettive procedure operative e promuovendo una più profonda sinergia tra gli operatori sul territorio.

Gli incontri, tenuti presso la Caserma “Rebeggiani” di Chieti e curati da personale specializzato dell’Arma, hanno visto coinvolti 20 agenti della Polizia Locale tra cui 6 donne, attraverso dimostrazioni pratiche e sessioni di approfondimento teorico, focalizzate sia sugli ottimali indirizzi di impiego degli operatori della Polizia Locale, esposti nel servizio quotidiano anche a situazioni di rischio elevato, sia sull’esecuzione di tecniche di difesa personale basiche, tattiche operative e tecniche di ammanettamento.

I corsi si sono, inoltre, concentrati sulla gestione dello stress da evento critico, indice d’azione e analisi di casi reali, il tutto orientato a migliorare la risposta in strada degli operatori in un adeguato contesto di sicurezza.