In fuga dopo una rapina in Abruzzo, arrestato nelle Marche: è un trentenne straniero pluripregiudicato

Avezzano e Tolentino (MC) – Era il 9 febbraio, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avezzano erano intervenuti in piena notte all’interno di un centro estetico sito nel capoluogo marsicano ed avevano arrestato in flagranza di reato un 27enne di origine straniera per “rapina aggravata in concorso, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a un pubblico ufficiale”.

Il giovane, assieme ad altri due complici, era entrato nell’attività commerciale dopo averne danneggiato la porta e, una volta all’interno, era stato sorpreso dalle titolari del negozio, accorse poiché svegliate dal rumore dell’effrazione.

Nel tentativo di farsi consegnare il denaro e gli altri oggetti di valore, i malviventi non avevano esitato a minacciare le negozianti, arrivando a puntare un taglierino alla gola di una delle due.

Una telefonata al numero unico di emergenza “112” da parte dei vicini fu provvidenziale, consentendo ad una gazzella dell’Aliquota Radiomobile di intervenire in pochi istanti.

I Carabinieri bloccavano sul nascere il tentativo di fuga messo in atto dal 27enne, disarmandolo e conducendolo in stato di arresto presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, a disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, in vista dell’udienza di convalida.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano avevano immediatamente dato avvio ad una scrupolosa attività di indagine e ricerca di riscontri investigativi, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, al fine di identificare i complici che si erano dileguati.

Le indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso sin dai primi istanti di raccogliere importanti elementi per l’identificazione fuggitivi, tanto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale marsicano ha emesso a loro carico un’ordinanza che ne dispone la custodia in carcere.

L’attività di ricerca portata avanti dai militari della Compagnia Carabinieri di Avezzano è proseguita in queste settimane ed ha consentito, nella serata di martedì 3 marzo, di individuare con certezza uno dei due ricercati a Tolentino, in provincia di Macerata.

Il coordinamento sinergico tra i Carabinieri in servizio nella Marsica e quelli marchigiani ha permesso, dunque, procedere all’arresto di un 30enne di origine straniera, gravato da pregresse vicissitudini giudiziarie.

L’arrestato, accusato di “rapina pluriaggravata in concorso”, è stato condotto presso la casa circondariale di Ancona – Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I militari della Compagnia Carabinieri di Avezzano proseguono incessantemente nell’attività di ricerca del terzo complice.

Si evidenzia che le persone arrestate o deferite in stato di libertà sono innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva e che i provvedimenti adottati dalla Polizia Giudiziaria richiedono la necessaria verifica e convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, non implicando alcuna responsabilità accertata.