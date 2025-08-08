Controllo del territorio per un’estate sicura: sanzioni per oltre duemila euro

Prosegue costante l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio al fine di arginare i reati contro la persona ed il patrimonio.

Il dispositivo messo in campo dal Comando Provinciale che ha visto coinvolte Il Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara e Montesilvano, delle Stazioni di Pescara Scalo e Cepagatti, ha coinvolto più pattuglie e si è articolato in diversi posti di controllo, perquisizioni, verifiche su strada e presso esercizi pubblici.

Particolare attenzione in questa occasione è stata riservata all’area di risulta, zona stazione ferroviaria e quartiere centro.

Le predette zone, recentemente sono state oggetto di segnalazioni, per problemi di degrado connessi alla presenza di senzatetto ubriachi e molesti, di facenti uso di sostanze stupefacenti, situazione che hanno creato un impatto negativo sulle attività commerciali della zona e problemi di convivenza con i residenti.

In totale sono state identificate 404 persone, di cui 22 cittadini stranieri e controllati 22 veicoli, 28 soggetti sono risultati già noti alle forze dell’ordine.

Sono stati effettuati diversi posti di controllo, al termine dei quali, i militari hanno elevato sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare complessivo pari a € 2.200. Tre veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo, mentre tre patenti di guida ed un documento di circolazione sono stati ritirati. Tre anche gli esercizi pubblici sottoposti a verifica.

Nella circostanza sono stati identificate ed allontanate le persone che sostavano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Pescara Centrale e le vie del centro, una persona è stato tratto in arresto e un altro deferito in stato di libertà, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva:

un 43enne, slavo, residente a Pescara, veniva rintracciato e ristretto presso la locale Casa Circondariale poiché colpito da provvedimento cautelare dovendo espiare una pena di anni 2 e mesi 7 di reclusione per diversi furti commessi nella provincia di Ascoli Piceno nel 2014;

i Carabinieri della Stazione di Pescara Scalo, nella giornata di ieri, 7 agosto, hanno proceduto alla notifica del provvedimento dell'avviso orale nei confronti di un 52enne, italiano, con precedenti penali per associazione a delinquere, reati contro il patrimonio e stupefacenti . Il provvedimento era stato richiesto dai Carabinieri di Via Botticelli, i quali hanno accertato che nei confronti del soggetto comportamenti antisociali e violazioni di natura penale.

un 70enne, di Pescara, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione per una passeggiata, senza autorizzazione.

I controlli, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comandante Provinciale di Pescara, Col. Stefano Ranalletta, per il contrasto ai reati predatori ed in danno delle c.d. “fasce deboli”, continueranno anche nei prossimi giorni.