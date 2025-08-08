Doppio furto in abitazione nell’Alto Vastese: la “banda” dell’Audi A3 scura ripulisce due case

Un doppio furto in abitazione è stato messo a segno, nel corso della notte, nel centro abitato di Fraine. I ladri hanno fatto effrazione e si sono introdotti all’interno di due abitazioni rovistando e riuscendo a portare via oggetti in oro, preziosi e denaro contante. Il bottino, nella sua interezza, è ancora in via di quantificazione.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Castiglione Messer Marino, competenti per territorio. I militari stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza di zona nel tentativo di risalire all’autovettura utilizzata per mettere a segno i furti. Le segnalazioni parlano di una banda di malviventi che utilizza una Audi A3 di colore scuro. Chiunque noti il veicolo o persone sospette che si aggirano nei pressi dei centri abitati è invitato a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112.