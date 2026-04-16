Dalla Polizia postale al commissariato di Termoli: il vice questore aggiunto Di Giuseppe al comando

Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato, Gabriele Di Giuseppe, 39 anni, nato a Termoli, dallo scorso 13 aprile ha assunto il nuovo incarico di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Termoli, sostituendo il Primo Dirigente della Polizia di Stato Cristina FINIZIO, trasferita presso la Questura di Chieti a seguito della promozione al grado superiore.

Il Dr. DI GIUSEPPE, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Pubblica Amministrazione, ha fatto ingresso nei ruoli della Polizia di Stato nel dicembre 2014. Durante il corso di formazione per Commissari ha, inoltre, conseguito il Master Universitario di II livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

Vari gli uffici diretti: dal 2017 al 2019 è stato Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata; dal 2019 al 2022 ha diretto il Compartimento della Polizia Postale per il Molise; dal 2022 al 2024 ha svolto vari incarichi presso il Compartimento Polizia Postale per la Puglia e successivamente, dal 2024 al 2026, ha assunto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Fermo.

Nell’arco della carriera, il Dr. DI GIUSEPPE ha preso parte a numerose operazioni di polizia di giudiziaria di contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla pedopornografia.

Il Questore FARINACCI ha accolto il nuovo Dirigente del Commissariato di Termoli, che ha assunto l’incarico con entusiasmo e consapevolezza della rilevanza della sede.