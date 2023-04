Danza sportiva, le alunne dell’istituto “D’Agnillo” sul podio

Le studentesse della “D’Agnillo” regalano una medaglia d’oro all’istituto scolastico di Agnone. Le allieve, infatti, sono risultate prime classificate ai campionati studenteschi di danza sportiva. «Un grande risultato per le ragazze dell’istituto D’Agnillo di Agnone che, con impegno e passione, nella finale provinciale, hanno vinto il primo posto» commentano dalla scuola agnonese. «Grande soddisfazione delle studentesse per aver partecipato a quello che è stato il momento attuativo di tanti allenamenti, – continuano dall’istituto scolastico – potendo così misurarsi in un vero e proprio evento agonistico che ha permesso loro di potenziare la propria autostima, ma anche di provare forti emozioni». Grande soddisfazione anche per i docenti e di tutta la comunità scolastica guidata dalla dirigente Tonina Camperchioli.

