Ponte sul Trigno crollato: rilevate anomalie del campo magnetico, si riaccende la speranza nelle ricerche del disperso

Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla ricostruzione degli eventi inerenti al crollo del ponte su fiume Trigno avvenuto in data 02.04.2026 e alla scomparsa di Domenico Racanati che nella circostanza si trovava a transitarvi alla guida della sua autovettura, la Procura della Repubblica di Larino, che coordina le indagini, comunica quanto segue.

Nella immediatezza dell’evento, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti e ha avviato le indagini per studiare le cause del crollo e individuare gli eventuali responsabili da indagare; ha nominato un consulente tecnico, esperto nella costruzione e manutenzione delle opere d’arte. L’area interessata è stata posta sotto sequestro.

Dopo una prima fase operativa, caratterizzata dal dispiego di numerose unità di personale altamente specializzato, in particolare della Polizia Stradale del compartimento Abruzzo e Molise, dei Vigili del Fuoco di Campobasso e della Capitaneria di Porto di Termoli, e dei mezzi in dotazione dei Corpi armati coinvolti, anche aerei, le ricerche sono proseguite in modo puntuale mediante l’uso di metal detector e di un magnetometro terrestre in dotazione ai Carabinieri Forestali di L’Aquila, con l’impiego del Nucleo Operativo Subacqueo della Guardia Costiera mediante ausilio di un “Side Scan Sonar”, di innovativi sistemi sonar e di un magnetometro marino ed areo, messi a disposizione gratuitamente dalla società Codevintec Italia. Allo stato le ricerche sono concentrate su una zona ove il magnetometro ha rilevato anomalie del campo magnetico, la cui origine può anche, ma non esclusivamente, essere dovuta alla presenza di corpi metallici. Per indagare i punti di interesse emersi, sono necessarie mirate operazioni di dragaggio del fiume con l’impiego di strumentazione tecnica appropriata.

Ritenuta prioritaria ed improcrastinabile la prosecuzione delle attività di ricerca dello scomparso Domenico Racanati, la attenzione della Procura è rivolta alla esigenza di agevolare le attività necessarie al consulente tecnico dell’Ufficio per la redazione della relazione di consulenza, dall’esito delle quali dipende il definitivo dissequestro dell’area, oltre che alla necessità di assicurare il ripristino della viabilità interrotta e dell’ecosistema comunque compromesso dalle macerie e dai detriti accumulati.

Considerato che gli interventi necessari agli scopi richiedono pianificazione da parte delle Istituzioni pubbliche potenzialmente interessate circa la tipologia degli interventi eseguibili in ragione delle competenze tecniche e dei mezzi a disposizione di ciascuno; al fine di favorire l’interrelazione dei suddetti Enti, la Procura della Repubblica ha indetto un tavolo tecnico per il giorno 15 luglio 2026 per coordinare e discutere gli opportuni piani di intervento e di programmazione, indispensabili per il ritrovamento del disperso e per il ripristino della viabilità interrotta dal crollo del viadotto.

Sono stati invitati a partecipare, con richiesta di presentazione tempestiva di adeguati piani di intervento e programmazione: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, l’ANAS S.p.A., la Regione Molise, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale ex AdB interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, il Comune di Montenero di Bisaccia, la Prefettura, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Campobasso, la Capitaneria di Porto di Termoli, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise – L’Aquila, la Marina Militare, il Genio Militare.

La nota pubblicata integralmente è a firma del Procuratore della Repubblica, la dottoressa Elvira Antonelli.