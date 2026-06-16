Saia assegna le deleghe: Sanità e Cultura confermate al consigliere Di Nucci, lo Sport affidato a Gennarelli

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha assegnato le deleghe ai componenti della giunta e ai consiglieri comunali di maggioranza. Al vicesindaco Raffaele Masciotra sono state attribuite le deleghe alle politiche agricole e forestali, alla tutela territoriale della…

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha assegnato le deleghe ai componenti della giunta e ai consiglieri comunali di maggioranza. Al vicesindaco Raffaele Masciotra sono state attribuite le deleghe alle politiche agricole e forestali, alla tutela territoriale della fauna selvatica, alle infrastrutture rurali, ai rapporti con le contrade, nonché alla tutela delle acque e del suolo. All’assessore Mario Petrecca sono state assegnate le deleghe alla Protezione Civile, all’ordine pubblico e alla sicurezza, alle risorse umane, alla Polizia Locale e ai trasporti.

L’assessora Enrica Sciullo si occuperà di politiche sociali, pari opportunità, affari generali, volontariato, politiche per l’immigrazione e rapporti con gli agnonesi nel mondo. All’assessora Michela Cerbaso sono state conferite le deleghe al bilancio e alla programmazione, ai tributi, alla legalità e alla trasparenza, al contenzioso, all’innovazione tecnologica e all’e-government.

Ai consiglieri sono state assegnate le seguenti deleghe:

Leonardo d’Onofrio – politiche giovanili, attività scolastiche, centro storico e Società di Trasformazione Urbana.

Giovanni Labbate – frazione di Villacanale, anziani e università della terza età.

Giovanni Amedeo Di Nucci – sanità, cultura, musei e biblioteche.

Amalia Gennarelli – sport e comitati di quartiere.

Il sindaco terrà per sé le deleghe relative ai lavori pubblici, al turismo, al marketing territoriale, alla pianificazione per l’ambiente e l’energia, ai grandi eventi, ai progetti strategici per la città, alla cooperazione internazionale e fondi europei, alla comunicazione istituzionale e ai rapporti con i media.

«Nei prossimi giorni – ha commentato Saia – provvederemo alla costituzione dell’Ufficio di Staff del Sindaco, che affiancherà l’azione amministrativa con deleghe specifiche, come è già accaduto durante la precedente esperienza amministrativa. Siamo pronti a portare avanti i nostri progetti per Agnone, nell’interesse dell’intera comunità, con attenzione ai bisogni di tutti i cittadini».