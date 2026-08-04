Decoro urbano, interventi di pulizia e messa in sicurezza a Poggio Sannita

La nuova amministrazione comunale di Poggio Sannita, insediatasi da poche settimane e guidata dal sindaco Raffaele Policella, ha avviato in questi giorni un «nuovo percorso che riguarda la tutela del decoro urbano, legato all’idea di promuovere ed esaltare…

La nuova amministrazione comunale di Poggio Sannita, insediatasi da poche settimane e guidata dal sindaco Raffaele Policella, ha avviato in questi giorni un «nuovo percorso che riguarda la tutela del decoro urbano, legato all’idea di promuovere ed esaltare la bellezza del territorio».

Nello specifico, oltre alla manutenzione ordinaria, sono stati eseguiti numerosi interventi, tra i quali la pulizia e la riqualificazione dell’area “Belvedere Colle” che negli ultimi anni era stata trascurata e «non utilizzata adeguatamente per le proprie potenzialità» spiegano dall’amministrazione comunale poggese.

Un altro importante intervento è stato posto in essere in Piazza XVII Aprile, con la collocazione di un albero di ulivo all’interno della fontana che, spiegano dal Municipio, «oltre ad abbellire la piazza ha la funzione di aumentare e garantire la sicurezza di una fontana che presentava profili architettonici di eventuali pericolosità per i cittadini e in particolar modo per i bambini».

«Questi interventi, come accennato in precedenza, – concludono dall’amministrazione comunale – saranno propedeutici a riportare al centro dell’agenda politica la manutenzione, il decoro e l’utilizzo degli spazi pubblici di Poggio Sannita, per rendere il paese sempre più bello e accogliente così come previsto dal programma elettorale».