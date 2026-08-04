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Visita ispettiva di Elly Schlein oggi pomeriggio all’ospedale “Caracciolo” di Agnone

«Abbiamo l’onore di accogliere ad Agnone la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein. Arriverà nella nostra città oggi, 4 agosto, e alle ore 18 si recherà all’ospedale Caracciolo». L'annuncio è del sindaco di Agnone, Daniele Saia. «La…

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«Abbiamo l’onore di accogliere ad Agnone la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein. Arriverà nella nostra città oggi, 4 agosto, e alle ore 18 si recherà all’ospedale Caracciolo». L’annuncio è del sindaco di Agnone, Daniele Saia.

«La visita sarà occasione di confronto sulle criticità del nostro presidio ospedaliero di area disagiata, sul rischio di riconversione in ospedale di comunità e sulla necessità di garantire ai cittadini delle aree interne lo stesso diritto alle cure di chi vive nei centri più popolosi. – continua Saia – La tutela della sanità pubblica nelle aree più marginali d’Italia è una battaglia che deve essere sostenuta in ogni sede, soprattutto in quelle nazionali. Siamo certi che Schlein continuerà a farsi portavoce delle nostre esigenze, come già in passato altri esponenti dem hanno fatto a livello nazionale e locale. Intanto, ringrazio il Partito Democratico e il circolo locale ‘Libero Serafini’ per aver promosso questa visita. Dopo Agnone, Schlein si sposterà a Capracotta».

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