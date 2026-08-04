Lavoratori in nero, gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni sulla sicurezza: 35mila euro di sanzioni e chiusura del locale

Tutti i lavoratori impiegati senza un regolare contratto, gravi carenze igienico-sanitarie e numerose violazioni delle norme sulla sicurezza: è quanto emerso nel corso di un controllo ad alto impatto effettuato dalla Polizia di Stato in un locale di…

Tutti i lavoratori impiegati senza un regolare contratto, gravi carenze igienico-sanitarie e numerose violazioni delle norme sulla sicurezza: è quanto emerso nel corso di un controllo ad alto impatto effettuato dalla Polizia di Stato in un locale di Francavilla al Mare. L’operazione è scattata nella notte tra il 1° e il 2 agosto ed è stata diretta dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

Il controllo è stato svolto insieme all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara e con l’intervento, per gli aspetti di rispettiva competenza, del personale della ASL Lanciano-Vasto-Chieti e della Guardia di Finanza.

Le verifiche hanno riguardato ogni aspetto della gestione del locale: dalla posizione dei lavoratori alle condizioni di sicurezza, dall’igiene degli ambienti alla corretta conservazione e tracciabilità degli alimenti, fino alla regolarità fiscale e amministrativa dell’attività.

Il quadro emerso è risultato particolarmente grave. Tutti i lavoratori presenti erano impiegati “in nero”. Sono state inoltre riscontrate importanti carenze nella sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, oltre a gravi irregolarità igienico-sanitarie, con problemi riguardanti anche la gestione e la tracciabilità degli alimenti.

Alla luce delle violazioni accertate è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività, con la conseguente chiusura del locale.

Nel complesso sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro. Gli accertamenti, anche di natura fiscale, sono ancora in corso e potrebbero portare all’adozione di ulteriori provvedimenti. L’intervento conferma l’attenzione della Polizia di Stato verso il rispetto delle regole nelle attività aperte al pubblico, a tutela dei lavoratori, dei consumatori e degli imprenditori che operano correttamente. I controlli proseguiranno in tutta la provincia.