Furgone in fiamme a Sant’Angelo del Pesco, i Carabinieri muniti di estintore evitano il propagarsi dell’incendio

Con l’arrivo della stagione estiva e la conseguente e crescente affluenza turistica che sta interessando i comuni dell’Alto Molise, la Compagnia Carabinieri di Agnone ha intensificato in maniera incisiva i servizi di controllo del territorio. L’obiettivo primario dell’Arma…

Con l’arrivo della stagione estiva e la conseguente e crescente affluenza turistica che sta interessando i comuni dell’Alto Molise, la Compagnia Carabinieri di Agnone ha intensificato in maniera incisiva i servizi di controllo del territorio. L’obiettivo primario dell’Arma è garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti visitatori, incrementando i presidi sulle principali arterie stradali per prevenire e reprimere i reati in genere e vigilare sul rispetto del Codice della Strada.

Nell’ambito delle articolate attività di pattugliamento e dei posti di controllo dislocati nei punti nevralgici del territorio, i militari hanno sottoposto a verifica 162 veicoli e identificato 284 persone.

L’attenzione alla sicurezza stradale ha portato al bilancio di 6 patenti di guida ritirate per varie infrazioni tra cui il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psico-fisica correlato all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

A dimostrazione della costante presenza sul territorio e della prontezza operativa dei reparti dell’Arma, si segnala il provvidenziale intervento effettuato dai Carabinieri della Stazione di San Pietro Avellana, in località Cortine, nel territorio del comune di Sant’Angelo del Pesco, a causa di un principio d’incendio che aveva interessato un furgone in transito. I Carabinieri hanno immediatamente provato a domare il rogo facendo uso dell’estintore in dotazione e in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, hanno isolato e messo in sicurezza l’intera area circostante, scongiurando gravi rischi per gli altri automobilisti in transito.

Il dispositivo di prevenzione dell’Arma si è rivelato fondamentale anche sul fronte della gestione dei grandi eventi che stanno animando l’estate alto-molisana. In primo piano la sessantesima edizione della celebre “Pezzata”, la tradizionale sagra dell’agnello tenutasi sul suggestivo pianoro di Prato Gentile a Capracotta, che quest’anno ha fatto registrare un’affluenza record di circa 10.000 partecipanti.

A fronte dell’eccezionale afflusso di veicoli e visitatori, la gestione dell’evento è corsa sui binari dell’ordine e della totale serenità. Fatto chiave per la perfetta riuscita della manifestazione è stato il massiccio ed efficace impegno dell’Arma dei Carabinieri, che ha predisposto un articolato ed efficiente servizio di Ordine Pubblico per garantire la sicurezza di residenti e turisti. I militari della Compagnia di Agnone e della Stazione di Capracotta, coadiuvati dalle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile hanno presidiato capillarmente le principali vie d’accesso al centro montano e l’intera area verde di Prato Gentile.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno con la medesima intensità anche nel prosieguo della stagione. L’obiettivo resta quello di assicurare la massima tutela e tranquillità a turisti e residenti, in particolar modo in vista del culmine delle presenze previsto per le prossime settimane, quando il territorio raggiungerà il massimo picco di affluenza per le vacanze estive.