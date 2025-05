Detenzione e spaccio di cocaina, 39enne del Chietino arrestato dai Carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Compagnia Carabinieri di Ortona, a conclusione di una serie di perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura della Repubblica di Chieti effettuate nelle provincie di Pescara e Chieti e che ha visto l’impiego di diverse unità cinofili del Nucleo carabinieri cinofili di Chieti, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, un 39enne residente a Pescara ma domiciliato a Torrevecchia (CH).

Durante la perquisizione presso il domicilio dell’arrestato nascosta dentro un armadio, occultata tra i vestiti, sono stati rinvenuti 280 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che era destinata ad essere messa sul mercato locale per un valore di almeno 22mila euro, oltre a materiale per il confezionamento e per il taglio della sostanza.

L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.