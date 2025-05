Ultim’ora/Poggio Sannita: rubano un furgone nella notte, i Carabinieri sulle tracce dei malviventi. Un fermo

Furto nella notte nelle campagne di Poggio Sannita. Ignoti hanno sottratto un furgone e diversi attrezzi agricoli, dandosi poi alla fuga. Il veicolo è stato successivamente rinvenuto e recuperato dai Carabinieri della Compagnia di Agnone, che hanno fermato un cittadino di nazionalità romena, ora sotto interrogatorio. L’autorità giudiziaria è stata informata, come da prassi, e si attendono le disposizione della stessa.

Un secondo individuo, coinvolto nel colpo, è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle campagne dell’Alto Molise. Sono in corso serrate ricerche da parte delle forze dell’ordine, che hanno attivato numerosi posti di blocco nella zona. Gli investigatori non escludono sviluppi nelle prossime ore.