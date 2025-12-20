Natale in casa Cupiello inedito, all’Italo Argentino di scena il capolavoro di Eduardo De Filippo

L’incanto del Natale arriva ad Agnone con una delle opere più amate del teatro italiano. Natale in casa Cupiello – Spettacolo per attore cum figuris andrà in scena martedì 23 dicembre (ore 21) nella sala ‘Paola Cerimele’ del teatro Italo Argentino, riportando sul palco la straordinaria umanità e l’ironia amara di Eduardo De Filippo.

L’allestimento, ideato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, sotto la regia di Lello Serao, rinnova un capolavoro intramontabile con un linguaggio scenico visionario e poetico. Unico interprete in scena, Luca Saccoia guida lo spettatore nel cuore della tragicommedia familiare dei Cupiello, circondato da un universo popolato di figure e maschere: pupazzi e marionette realizzati da Tiziano Fario e animati da Salvatore Bertone, Paola Maria Cacace, Simone Di Meglio, Angela Dionisia Severino e Irene Vecchia. Lo spazio scenico si trasforma così in un presepe contemporaneo, aspro e struggente, fedele allo spirito di Eduardo.

Il progetto, firmato Teatri Associati di Napoli/Interno 5, gode del sostegno della Fondazione Eduardo De Filippo e del Teatro Augusteo. Il team tecnico, di alto profilo, comprende Emanuele Sacchetti (assistente alla regia), Giorgia Lauro (assistente di scena), Luigi Biondi e Giuseppe Di Lorenzo (luci), Paco Summonte (direzione luci), Federica Del Gaudio (costumi), Mattia Santangelo (fonica), Luigi Di Martino (mastering) e Luca Toller, autore delle musiche originali.

Lo spettacolo è il secondo appuntamento della stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Italo Argentino e si inserisce in un programma ricco di eventi natalizi. Dal 19 al 21 dicembre sarà proiettato Zootropolis 2, nuovo successo Disney-Pixar, mentre dal 25 al 30 dicembre arriverà in prima visione Buen Camino, il nuovo e atteso film di Checco Zalone. Le festività si concluderanno il 6 gennaio (ore 18), con il concerto dell’Orchestra “Benedetto Marcello” dedicato ai “100 anni di meraviglia Disney”.

In parallelo, l’Associazione Amici del Teatro lancia la campagna “Abbonamento Smart”, un carnet di tre spettacoli: Romeo e Giulietta; Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro; Mezzalira al prezzo speciale di 55 euro. La promozione sarà attiva fino al 6 gennaio presso la Pro Loco di Agnone (in confezione regalo) e sul circuito Ciaotickets. I biglietti per Natale in casa Cupiello sono disponibili a 30 euro (platea) ed 18 euro (galleria) interi, 15 (platea) e 12 euro (galleria) ridotti under 25. La prevendita è attiva presso la Pro Loco di Agnone, online e nei punti vendita Ciaotickets. La sera dello spettacolo, dalle 20, sarà aperto anche il botteghino del teatro.

Per info: teatroitaloargentinoagnone@gmail.com – WhatsApp 331.9638192 – canali social ufficiali del Teatro Italo Argentino.