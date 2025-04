Detenzione e spaccio nel Chietino, 27enne marocchino agli arresti domiciliari

I militari del N.O.R della Compagnia Carabinieri di Ortona (CH), a seguito di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un 27enne domiciliato ad Ortona, di nazionalità marocchina, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio soprattutto nei confronti di ragazzi minorenni.

L’indagato, già noto alle forze dell’ordine come dedito alla cessione di sostanze stupefacenti, in un significativi arco temporale, ovvero dal mese di aprile 2024 e con continuità sino al mese di novembre 2024, è stato trovato più volte in possesso di svariate quantità di hashish e ha, altresì, ceduto una significativa quantità dello stesso anche ad alcuni ragazzi minorenni ortonesi, come accertato dai carabinieri del Nucleo operativo di Ortona durante i servizi di pedinamento che hanno portato nel tempo al sequestro di circa 170 grammi di hashish.

L’indagato è attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso il suo domicilio di Ortona.