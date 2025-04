Honda: 40 milioni di euro di investimenti. Magnacca: «Ventata di ottimismo rispetto ai dazi imposti da Trump»

«Complimenti al direttore generale Marcello Vinciguerra, al management e alle maestranze della Honda per le buone notizie che arrivano dallo stabilimento di Atessa. Sono previsti 40 milioni di euro di investimenti, è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo, con l’assunzione a tempo indeterminato di 320 dipendenti, che portano una ventata di ottimismo rispetto alle nubi all’orizzonte legate ai dazi imposti da Trump» ad affermarlo l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca nel commentare la notizia della ratifica dell’accordo tra le sigle sindacali e l’azienda motociclistica del sito abruzzese nella Val di Sangro che prevede anche la doppia turnazione.

«Quello che arriva dalla Honda è un dato che incoraggia e che dobbiamo leggere in chiave positiva. Tutto questo contribuisce a rafforzare in concreto un Abruzzo produttivo che si distingue a livello nazionale attraverso l’area industriale di Atessa a beneficio anche dell’indotto. Da un lato abbiamo il comparto dell’automotive che viaggia su due ruote – aggiunge l’assessore Magnacca – che ci suggerisce come l’Abruzzo sia attrattivo e capace di una produttività maggiore rispetto ad altre aree d’Europa e del mondo».

Infine l’assessore apprende con interesse l’arrivo nell’area produttiva del porto di Vasto di una nuova società addetta alla commercializzazione di materiale elettrico che rafforza la rete di servizi a disposizione delle aziende. «Anche questa è una buona notizia a supporto della potenzialità dei nostri porti e delle aree ad esse connesse che sono in grado di creare interesse per l’Abruzzo. Tutti elementi vincenti in grado di produrre reddito per le famiglie e sostenere il pil complessivo regionale» conclude l’assessore Magnacca.