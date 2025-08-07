«Dialoghi tendenti alla felicità», Maurizio Santilli presenta il suo nuovo libro a Carovilli

Martedì 12 agosto, alle 18, in piazza Stazione, a Carovilli, Maurizio Santilli presenterà il suo nuovo libro: «Dialoghi tendenti alla felicità». L’evento è organizzato dalla Fondazione “I Montanauti”. Dialogheranno con l’autore Nabila Di Pilla e Alessio Testa.

Il lavoro di Santilli, pubblicato da Cosmo Iannone Editore, è un vero e proprio manuale, un approfondimento sulla felicità che nasce dal’esperienza dell’autore, dal suo spirito di osservazione e dalla capacità di riflessione sul “Sé” oltre che sui comportamenti dell’altro.

Cinquantaquattro voci, dall’«Autostima» al «Vuoto», per mettere a fuoco ciò che tende alla felicità. «Le scelte quotidiane – spiega Santilli – tendono alla felicità quando sono consapevoli e influenzano i risultati del nostro vivere». Un libro, dunque, che tiene in grande considerazione la potenza della legge di causa-effetto che regola l’Universo e che vuole essere un tascabile agilissimo a cui ricorrere in ogni momento della giornata e dell’anno, della vita, per ritrovare se stessi e per centrarsi nuovamente nel percorso di crescita personale.

Subito dopo la presentazione, alle 19:00, aperitivo e firmacopie.