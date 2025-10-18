Dieci grammi di cocaina nascosti nell’auto, 55enne arrestato il flagranza dai Carabinieri

Scurcola Marsicana (AQ) – È già notte quando una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un servizio di controllo del territorio nel comune marsicano, nota un’auto a bassa velocità che si aggira tra le vie del paese, apparentemente senza meta.

Gli uomini dell’Arma riconoscono l’uomo alla guida, un 55enne italiano gravato da precedenti vicissitudini giudiziarie in materia di stupefacenti, e decidono di procedere ad un controllo.

Il conducente inizia a guardarsi attorno e manifesta sintomi di agitazione, tanto da indurre i Carabinieri della Stazione di Scurcola Marsicana ad approfondire il controllo e procedere ad una perquisizione personale e del veicolo che permette di rinvenire oltre 800€ in denaro contante addosso all’uomo e quasi 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, ben occultata nell’abitacolo.

I Carabinieri estendono la perquisizione all’abitazione del 55enne, dove viene trovato del materiale utilizzato per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

La cocaina rinvenuta è stata sequestrata, così come la somma in denaro contante, ritenuta essere il profitto dell’attività di spaccio.

Il 55enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di cocaina ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida.