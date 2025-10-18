Italo-Argentino, campagna abbonamenti a gonfie vele. Di Giannantonio: “Stagione di alta qualità e per tutti gusti” (video-intervista)

Domani sera, domenica 19 ottobre, verrà presentato ufficialmente il cartellone della nuova stagione teatrale: un programma ricco, curato nei dettagli e già attesissimo dal pubblico. La campagna abbonamenti – lanciata solo da pochi giorni – ha infatti registrato un vero e proprio boom di richieste, segno tangibile di quanto la passione per il teatro e il cinema continui a pulsare forte nella comunità. Un successo che premia l’impegno e la visione del direttivo dell’associazione Amici de l’Italo Argentino, custodi di un luogo che è molto più di una sala: è un punto di incontro, un cuore culturale.

Abbiamo incontrato Pasquale Di Giannantonio, che insieme a Francesco Di Nucci firma la direzione artistica degli spettacoli che animeranno i mesi invernali.

“L’offerta è di alta qualità e pensata per tutti i gusti”, racconta Di Giannantonio a l’Eco online, sottolineando l’importanza del cinema-teatro in un territorio che ha fame di cultura ma che, allo stesso tempo, sa rispondere con entusiasmo.

Sul palcoscenico della sala Paola Cerimele si alterneranno compagnie e artisti di rilievo nazionale e internazionale, in un cartellone che promette emozioni, riflessione e – soprattutto – partecipazione.

L’Italo Argentino si prepara così a vivere una nuova stagione di arte e condivisione, dove ogni spettacolo sarà un invito ad esserci, a far parte di una storia che continua a crescere.