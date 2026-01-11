Dieci grammi di hashish e una dose di cocaina, segnalate due persone alla Prefettura

Castel di Sangro e Pescasseroli (AQ) – I Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, nei giorni appena trascorsi, hanno svolto alcuni servizi straordinari di controllo del territorio nei centri abitati dell’Alto Sangro, che in questo periodo hanno visto incrementare la presenza di turisti negli impianti sciistici del comprensorio.

Il dispositivo messo in campo dalla Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro, con le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri dipendenti, è stato dispiegato lungo le principali arterie viarie e nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Sono 172 le persone identificate dai Carabinieri, alle quali si aggiungono i controlli operati a carico dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, che prevedono l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne.

Le verifiche operate sui veicoli in transito sono state 112, che in 9 casi hanno evidenziato violazioni del Codice della Strada, sanzionate dai militari dell’Arma.

Numerosi i controlli operati con drug test ed alcool test, nell’ottica di prevenire gli incidenti stradali riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche prima di mettersi alla guida di un veicolo.

Sono due gli automobilisti segnalati agli organi competenti per essersi messi alla guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tale servizio, inoltre, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di dieci esercizi pubblici, dove sono state svolte attente verifiche di natura amministrativa e si è proceduto a identificare gli avventori presenti, accertando che tra loro non fossero presenti soggetti colpiti dal divieto di accesso ai locali pubblici, il cosiddetto daspo urbano.

I controlli serrati dei Carabinieri, inoltre, hanno permesso ai militari della Stazione di Pescasseroli di sequestrare oltre dieci grammi di hashish e una dose di cocaina, rinvenute nella disponibilità di due persone che, per tale motivo, sono state segnalate agli Organi preposti.

Nel corso del medesimo servizio, terminato questa notte, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di un’autovettura, il cui conducente ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento sulla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.