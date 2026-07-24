Disabili, studenti e famiglia: Andrea Greco chiede più fondi a Governo e Regione Molise

Il Molise ospita un numero di richiedenti asilo quasi triplo rispetto alla media nazionale e il sistema di accoglienza rischia di mettere sotto pressione servizi e comunità locali. È quanto sostiene il capogruppo del Movimento 5 Stelle in…

Il Molise ospita un numero di richiedenti asilo quasi triplo rispetto alla media nazionale e il sistema di accoglienza rischia di mettere sotto pressione servizi e comunità locali. È quanto sostiene il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Andrea Greco, che ha presentato un’interrogazione urgente sul sistema dell’accoglienza, discussa nell’ultima seduta dell’assemblea regionale.

Secondo Greco, dal confronto in Aula è emersa una criticità significativa: allo stato attuale non esisterebbe un quadro completo delle presenze dei richiedenti asilo sul territorio molisano. Se le Prefetture dispongono dei dati relativi ai Centri di accoglienza straordinaria (Cas), mancherebbe infatti una ricognizione complessiva dei progetti del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) gestiti dai Comuni.

«Oggi nessuno è in grado di indicare con precisione quante persone straniere siano realmente accolte in Molise», afferma Greco, sottolineando come l’assenza di dati completi renda più difficile programmare servizi e politiche di integrazione.

Il consigliere agnonese cita i numeri ricostruiti attraverso la propria interrogazione: in Molise sarebbero presenti almeno 1.801 richiedenti asilo, pari a circa 6,6 ogni mille abitanti, contro una media nazionale di 2,2. «Il Molise sostiene un peso quasi tre volte superiore rispetto al resto d’Italia. Non è una questione ideologica, ma di sostenibilità. Quando un territorio così piccolo supera di tre volte la media nazionale, aumenta il rischio di marginalità, disagio sociale e problemi di sicurezza se il fenomeno non viene governato».

Greco richiama inoltre l’attenzione sulle risorse destinate al sistema dell’accoglienza, che in Molise ammonterebbero a oltre 26 milioni di euro l’anno. «Se lo Stato trova queste risorse, perché non riesce a reperire 300 mila euro per garantire le borse di studio a tutti gli studenti meritevoli dell’Università del Molise? E perché continuano a mancare fondi per la non autosufficienza, le famiglie e i giovani che vogliono restare nella nostra regione? Il problema non è la mancanza di denaro, ma le priorità».

Per questo il capogruppo del M5S chiede maggiore trasparenza nella gestione dei fondi pubblici destinati all’accoglienza e la convocazione in Commissione consiliare di Prefetture e Comuni, con l’obiettivo di ricostruire il quadro complessivo delle presenze e avviare un confronto con il Governo. «Il diritto d’asilo è un principio costituzionale, ma lo sono anche il diritto allo studio, alla salute e la tutela delle comunità locali. Lo Stato deve garantire una distribuzione più equa e sostenibile dei richiedenti asilo», conclude Greco.