Furto aggravato: vìola l’obbligo di firma e assume comportamenti antisociali, trentunenne dietro le sbarre

I Carabinieri del comando stazione di Isernia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di un trentunenne di origine isernina, già noto alle Forze dell’Ordine. L’ordinanza è stata…

I Carabinieri del comando stazione di Isernia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino nei confronti di un trentunenne di origine isernina, già noto alle Forze dell’Ordine. L’ordinanza è stata emessa in sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. poiché più volte violata da parte dell’interessato, per un periodo continuativo di oltre tre settimane. Nello specifico il giovane, già tratto in arresto in flagranza di reato a fine giugno a Torino per un furto aggravato, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma nella propria città d’origine.

Nonostante la misura fosse pienamente in atto, non solo ha omesso ripetutamente di presentarsi presso gli uffici preposti e negli orari stabiliti, ma ha addirittura continuato nella commissione di reati contro il patrimonio anche nel capoluogo pentro, dimostrando un palese disprezzo e disinteresse dei provvedimenti giudiziari. Infatti, come segnalato anche da parte di altre Forze di Polizia, si è reso responsabile nei primi giorni di luglio di diversi reati ai danni di esercizi pubblici, nonché assumendo comportamenti antisociali, ha destato preoccupazione e insicurezza da parte della cittadinanza, specie nella zona del quartiere San Leucio, area dalla quale sono giunte diverse segnalazioni alle Forze di Polizia.

Le dettagliate annotazioni inviate all’Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri della Stazione di Isernia hanno evidenziato l’inefficacia della misura precedentemente emessa, portando a una revisione della stessa da parte del Tribunale di Torino, che ha ritenuto quindi necessaria la sottoposizione del soggetto al regime carcerario.

Rintracciato presso la propria abitazione, il 31enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Isernia a disposizione dell’A.G.

L’operazione dei Carabinieri non è solo la chiusura di una lunga vicenda giudiziaria, ma la conferma di un impegno quotidiano sul territorio. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di interrompere le condotte del 31enne che stavano minando la percezione della sicurezza cittadina, dimostrando ancora una volta l’attenzione costante dell’Arma verso la sicurezza e la qualità della vita.