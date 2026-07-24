Due panetti di hashish, coppia finisce dietro le sbarre

L’azione di intensificazione dei controlli, soprattutto nei weekend e nelle zone della movida, con il preciso scopo di arginare il dilagante fenomeno dell’uso di droghe c.d. “leggere” tra di giovani, molto spesso anche minorenni, ha consentito ieri di…

L’azione di intensificazione dei controlli, soprattutto nei weekend e nelle zone della movida, con il preciso scopo di arginare il dilagante fenomeno dell’uso di droghe c.d. “leggere” tra di giovani, molto spesso anche minorenni, ha consentito ieri di trarre in arresto una giovane coppia per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione investigativa è quindi rivolta proprio intorno al mondo giovanile, nei confronti di coloro che sono legati al mondo della movida, ove spesso si annidano pericolosi focolai di spaccio.

Ieri, proprio in tale contesto, è stata eseguita una perquisizione in Pescara, anche con l’ausilio di unità cinofila, presso il domicilio di una giovane coppia per la quale i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, avevano avuto motivo di ritenere che stessero gestendo un’avviata attività di spaccio.

Nel corso della tarda mattinata quindi, rintracciati i due giovani, è stata eseguita una perquisizione, durante la quale venivano rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 100 grammi sottoposta a sequestro.

L’uomo è stato associato presso il carcere di San Donato, mentre la donna è stata rinchiusa nella Casa Circondariale di Chieti.