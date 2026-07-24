Stabilimento balneare senza bagnino scoperto dalla Capitaneria di porto, duemila euro di sanzione

Prosegue l'attività della Guardia Costiera di Termoli, sotto il coordinamento della Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti. Nell'ambito della campagna nazionale "Mare e Laghi Sicuri 2026". Nell'ambito delle attività di vigilanza finalizzata a garantire la…

Prosegue l’attività della Guardia Costiera di Termoli, sotto il coordinamento della Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti. Nell’ambito della campagna nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

Nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzata a garantire la sicurezza della balneazione e il rispetto della normativa vigente lungo il litorale di competenza, sono stati effettuati una serie di controlli presso le strutture balneari e le spiagge libere.

L’attività ispettiva, svolta nell’ambito dell’ordinaria azione di monitoraggio del territorio durante la stagione estiva, è volta a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza emanata dall’Autorità Marittima, con particolare riferimento alla presenza del servizio di salvataggio, presidio essenziale per la tutela dell’incolumità dei bagnanti.

Nel corso delle verifiche è stata accertata l’assenza dell’assistente bagnante previsto dalla vigente normativa a presidio della sicurezza della balneazione e per garantire il regolare funzionamento del servizio di salvamento. Tale violazione ha comportato la contestazione delle previste sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 2.000 euro.

La Guardia Costiera ricorda che il servizio di salvataggio rappresenta un elemento fondamentale per garantire adeguati standard di sicurezza lungo le spiagge e costituisce un preciso obbligo posto a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari.