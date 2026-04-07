Dissesto e frane: A14 Vasto Sud-Termoli, tratto chiuso in entrambe le direzioni

Sulla A14 Bologna Taranto è stata disposta la chiusura del tratto in via precauzionale tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, a seguito di una frana avvenuta all'altezza del km 462.All'interno del tratto chiuso il traffico…

Sulla A14 Bologna Taranto è stata disposta la chiusura del tratto in via precauzionale tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni, a seguito di una frana avvenuta all’altezza del km 462.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato.

In alternativa, a chi viaggia verso Bari, a seguito dell’uscita obbligatoria a Vasto Sud, dove si registra un km di coda, percorrere la SS 650 Tregnina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso, e successivamente per Termoli, con rientro alla stazione di Termoli.

Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.

Vasto Sud-Termoli – Tratto Chiuso – (A14 km 476.1 – direzione: in entrambe le direzioni) (07/04/2026 12:50)

Tratto Chiuso tra Vasto sud e Termoli per Verifica tecnica