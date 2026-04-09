Dissesto in Alto Molise, Saia al telefono con Salvini: «Riaprire al traffico il viadotto sul Sente»

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha svolto un nuovo sopralluogo sui territori colpiti dalle frane insieme al vicepresidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente, al direttore regionale della Protezione Civile del Molise, Gaspare Tocci, al professore Nicola Sciarra dell’Università Chieti-Pescara, al dirigente del Settore Tecnico di via Berta, l’architetto Luca Cifelli e al responsabile servizio viabilità, il geometra Lorenzo Di Iacovo.

Il gruppo di lavoro ha fatto il punto della situazione sulle criticità causate dai movimenti franosi. Al termine delle verifiche è stato redatto un verbale in cui sono stati definiti gli interventi da effettuare per la messa in sicurezza e sistemazione dei tratti colpiti. La documentazione verrà inviata al Dipartimento della Protezione Civile.

Oltre alle frane che si sono verificate nei giorni scorsi, il sopralluogo si è concentrato anche su una nuova frana che si è registrata lungo la SP 87 in territorio di Capracotta, all’altezza delle masserie Di Menna. Lo smottamento, causato dal maltempo dei giorni scorsi, minaccia le case presenti nella zona. Il tratto risulta attualmente transitabile.

In giornata, inoltre, il presidente Saia è stato raggiunto telefonicamente dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Durante l’interlocuzione, Saia ha ribadito la necessità di riaprire al transito in sicurezza il viadotto Sente-Longo, che collega il Molise all’Abruzzo.

«Mi auguro – ha commentato il presidente – che a questo primo contatto telefonico segua un tavolo tecnico per affrontare in modo definitivo la questione Sente. Ringrazio il presidente Roberti per avermi messo in contatto con il Ministro. È inaccettabile che il nostro viadotto sia ancora chiuso dopo otto anni, quando in altre parti d’Italia si fa presto a intervenire su situazioni del genere. Lo ribadisco: siamo fragili, ma non siamo invisibili. Auspico che il ministro Salvini possa tornare in visita in Alto Molise per verificare da vicino le criticità presenti. Siamo vicini a tutte le persone e a tutte le aziende colpite dalle frane. Faremo il nostro meglio per risolvere le problematiche. Siamo certi – ha chiosato Saia – che i 20 milioni di euro destinati dal Governo al Molise saranno utili per gli interventi in somma urgenza che si dovranno eseguire, ma saranno necessari delle somme molto più importanti per fronteggiare tutte le criticità che stanno emergendo giorno dopo giorno».