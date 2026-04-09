Frana nell’abitato di Salcito, il sindaco Galli: «E’ più sicuro stare fuori casa, stiamo facendo le verifiche»

Persone fatte sfollare dalle proprie abitazioni a Salcito per un movimento franoso che sta mettendo a rischio l'incolumità delle persone e la stabilità di una parte del paese. Il sindaco Giovanni Galli, con degli appelli video lanciati anche…

Persone fatte sfollare dalle proprie abitazioni a Salcito per un movimento franoso che sta mettendo a rischio l’incolumità delle persone e la stabilità di una parte del paese. Il sindaco Giovanni Galli, con degli appelli video lanciati anche sui social, invita la popolazione a non stare in casa.

«In questa fase è più sicuro stare all’aperto, non restate dentro casa. – ha spiegato il primo cittadino – Con i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Protezione civile stiamo facendo tutte le verifiche del caso. Non abbiamo ancora chiara la portata dell’evento, dunque è necessaria la collaborazione dei cittadini».

«In collaborazione con volontari e Proloco salcitana stiamo organizzando l’apertura della scuola per accogliere le persone che sono dovute uscire urgentemente di casa. – continua il sindaco Galli – Un primo momento per stare uniti e fare il punto della situazione oltre che mangiare qualcosa e sopperire al disagio che, nostro malgrado, stiamo vivendo».

Dalla mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Salcito (CB) a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato. Per garantire la massima sicurezza dei residenti, disposta l‘evacuazione precauzionale di cinquanta persone.

Sul posto sono in corso verifiche tecniche all’interno degli edifici coinvolti per valutare l’entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Contemporaneamente, l’elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare l’evoluzione del fronte franoso