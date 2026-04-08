Dissesto in Molise, domani il ministro Salvini effettuerà un sopralluogo

Tavolo operativo convocato al MIT dal ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia.



Dall’incontro, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, gli Ad di FS, Anas, Rfi e Autostrade per l’Italia, è emerso ottimismo circa la riapertura al traffico già nei prossimi giorni dell’autostrada A14, in entrambe le direzioni, tra Vasto Sud e Poggio Imperiale e, non appena il monitoraggio della frana lo consentirà, anche della SS16 dal km 531+800 al km 535+800 e della SS709 dal km 0 al km 6. Il ministro ha inoltre dato il via libera all’avvio dei lavori di FS sulla linea ferroviaria adriatica. L’intervento consentirà la riattivazione della circolazione già venerdì.Infine Salvini ha preso visione della totalità degli interventi che serviranno per ristabilire la normale viabilità lungo tutto il versante e nella giornata di domani effettuerà un sopralluogo.

Soddisfatto il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, all’incontro con l’assessore Michele Marone, il Direttore regionale della Protezione Civile Gaspare Tocci, e con la struttura tecnica regionale col Dirigente Giampiero Di Stefano.

«E’ stato un confronto proficuo – il commento del Presidente Francesco Roberti – Il Ministro Matteo Salvini ha sottolineato l’apertura del Governo a lavorare in sinergia con la Regione Molise, per superare questo momento di grande difficoltà».