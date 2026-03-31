Divano in fiamme rischia di incendiare tutta l’abitazione, intervento dei Vigili del fuoco

Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, composta da cinque unità, supportata da un’autopompa serbatoio (APS), e un modulo antincendio è intervenuta oggi, martedì 31 marzo, alle ore 11:50 circa, nel centro storico del…

Una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, composta da cinque unità, supportata da un’autopompa serbatoio (APS), e un modulo antincendio è intervenuta oggi, martedì 31 marzo, alle ore 11:50 circa, nel centro storico del comune di Campolieto per un principio d’incendio all’interno di un’abitazione.

Il principio d’incendio aveva coinvolto un divano che, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i proprietari avevano già provveduto a portare all’esterno. I Vigili del Fuoco hanno quindi messo in sicurezza la zona e verificato che l’incendio fosse completamente estinto. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione.