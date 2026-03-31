Forti nevicate in Alto Molise, Paglione firma l’ordinanza: scuole chiuse domani a Capracotta

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, comunica che «stante l’ondata di freddo artico in atto con venti di bufera e forti nevicate, che stanno determinando una difficile condizione di viabilità, per motivi di sicurezza, si è provveduto alla…