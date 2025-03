“La Donazione di Rene da vivente, una opportunità da conoscere”: di questo si parlerà nell’incontro che si terrà sabato 8 marzo 2025, a partire dalle ore 9:30, ad Isernia, presso la sede OMCeO di via Pio La Torre. Previsti approfondimenti sulla tematica. Non mancheranno le testimonianze di due sorelle che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della donazione e del trapianto.

Correlati