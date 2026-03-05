Donne, altro che panchine rosse: a Ortona un seminario gratuito di autodifesa femminile

In occasione della Festa della Donna, sabato 7 marzo si terrà a Caldari un seminario gratuito di autodifesa femminile. L’iniziativa è promossa dall’Asd Team Karate Torti – Ortona, in collaborazione con la Pro Loco Caldari e con il patrocinio del Comune di Ortona, con il sostegno dell’assessorato alle Pari Opportunità.

Il corso si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Caldari: l’accredito dei partecipanti è previsto alle ore 9:30, mentre l’inizio delle attività è fissato per le ore 10.

La mattinata sarà dedicata alla pratica e all’approfondimento di temi legati alla sicurezza personale e alla prevenzione. Durante il seminario saranno illustrate tecniche di autodifesa, strategie per la gestione dello stress e della paura, aspetti legali legati alla legittima difesa e strumenti utili per reagire a situazioni di rischio, con particolare attenzione al fenomeno del cosiddetto “freezing”, la reazione di blocco che può verificarsi in momenti di pericolo.

Il seminario è gratuito ed è aperto a tutte le donne, con un massimo di 50 partecipanti. Le cittadine interessate sono invitate a prenotarsi tempestivamente per assicurarsi la partecipazione.

“In occasione della Giornata internazionale della donna abbiamo voluto sostenere un’iniziativa che unisce formazione, prevenzione e consapevolezza. – afferma l’assessore alle Pari Opportunità, Annarita Guarracino – Promuovere momenti come questo significa offrire strumenti utili per rafforzare la sicurezza personale, ma anche contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità. La tutela delle donne passa anche dalla conoscenza, dalla fiducia in sé stesse e dalla possibilità di acquisire competenze che possano aiutare a gestire situazioni difficili”.