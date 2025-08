Dove il tempo si fa memoria: Ugo D’Onofrio racconta luoghi e personaggi dell’alto Molise

Sarà presentato ufficialmente a Capracotta il volume “Oltre l’alba delle Nebbie”, che ha partecipato al premio letterario ‘Italo Calvino 2024’ e firmato dall’avvocato Ugo D’Onofrio, originario del borgo più alto del Molise. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 agosto alle ore 18, un’occasione preziosa per immergersi in un racconto che intreccia memoria personale e storia collettiva.

Il libro narra una vicenda familiare che si snoda tra le pieghe tormentate del Novecento, con un focus sulla Seconda guerra mondiale, in un intreccio di emozioni, passioni e profonde radici territoriali. D’Onofrio dipinge un affresco ricco di umanità, ambientato in una terra – il Molise – intrisa di ricordi indelebili, di paesaggi che sembrano sospesi nel tempo e di personaggi autentici. Come sottolinea nella prefazione Ugo Rufino, “Oltre l’alba delle Nebbie” è un’opera capace di restituire vita a un passato che torna vivido grazie a una scrittura attenta, evocativa e profondamente empatica. Le pagine raccontano amicizie sincere tra ragazzi, figure indimenticabili della vita di paese e luoghi simbolo come Agnone,Capracotta e Castiglione Messer Marino – scenari vissuti in prima persona dall’autore, prima che intraprendesse la carriera di giudice e poi di avvocato.

Particolare attenzione è dedicata ad Agnone, città d’adozione di D’Onofrio, descritta con tale accuratezza da trasformare alcuni capitoli in una vera e propria guida alla scoperta della cosiddetta “Atene del Sannio”. Tra vicoli, monumenti e chiese – vere gemme dell’arte sacra sin dall’età medievale – il lettore è accompagnato in un viaggio nel cuore della storia e della bellezza. La prosa dell’autore è coinvolgente e profonda: attraverso il vissuto psicologico dei protagonisti, D’Onofrio racconta la lotta quotidiana per la sopravvivenza in un’epoca segnata da grandi difficoltà e ingiustizie. Emergono così valori universali come il senso di comunità, la solidarietà e l’amore per la vita.

Il volume “Oltre l’alba delle Nebbie” è disponibile online sulle principali piattaforme di vendita, tra cui Amazon, IBS, Mondadori Store, LaFeltrinelli.it e Libraccio.