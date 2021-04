AGI – «La disponibilità dei vaccini non è calata, anzi sta risalendo. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti», ha assicurato il presidente del Consiglio, Mario Draghi in conferenza stampa. «La disponibilità dei vaccini c’è. Il lavoro procede, il commissario all’emergenza sta facendo bene con le Regioni», ha aggiunto, e ha affermato che la disponibilità dei vaccini «permette di vaccinare entro aprile tutti gli over 80», ha aggiunto il premier.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI