    • Due autobus distrutti dalle fiamme, indagano i Carabinieri

    Alle ore 7:05 di questa mattina, il Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto con una squadra del Distaccamento di Santa Croce di Magliano per l’incendio di due pullman — uno alimentato a gasolio e l’altro a metano — parcheggiati in un piazzale nel territorio del comune di Ururi.

    In supporto alla squadra di Santa Croce di Magliano è giunta un’autobotte proveniente dal Distaccamento di Termoli.

    Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino al completo abbattimento delle fiamme, avvenuto mediante l’impiego di schiuma estinguente. Sul posto intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Larino

