Incontro tra il presidente Marsilio e Stellantis: «Prospettive positive per l’automotive abruzzese»

Si è tenuto oggi, presso gli uffici della Regione Abruzzo a Roma in via Piave, un incontro istituzionale di grande rilievo tra il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il nuovo responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale Tiziana Magnacca.

Lo stabilimento di Stellantis ad Atessa, Abruzzo (ANSA/US STELLANTIS)

Durante il confronto sono state discusse le strategie per rafforzare la presenza e la competitività del settore automotive in Abruzzo, con particolare attenzione alla filiera dei veicoli commerciali leggeri prodotti da Stellantis nella regione. Il dialogo ha evidenziato una convergenza di intenti nell’investire su innovazione, sostenibilità e nuove opportunità per l’indotto locale. Il Presidente Marsilio ha sottolineato la centralità di Abruzzo nello scenario produttivo italiano ed europeo di Stellantis, ribadendo il pieno supporto delle istituzioni regionali per la crescita e il consolidamento della filiera dell’automotive.

In particolare, Marsilio ha raccontato a Cappellano l’impegno che sta portando avanti in Europa, lavorando nelle sedi comunitarie per promuovere una transizione giusta e sostenibile del settore automotive italiano in vista delle sfide poste dai nuovi obiettivi UE per il 2035. Il Presidente ha illustrato le azioni intraprese per tutelare la competitività delle imprese abruzzesi e garantire una riconversione equilibrata che non penalizzi la produzione locale e l’occupazione. Cappellano ha espresso attenzione e apertura verso il territorio abruzzese, confermando la volontà di Stellantis di mantenere un dialogo costruttivo con la Regione e gli attori locali.

È stato evidenziato il ruolo cruciale del comparto dei veicoli commerciali per il tessuto industriale abruzzese e le ricadute positive in termini di occupazione e sviluppo tecnologico per la Regione. L’incontro si è concluso con la prospettiva di una collaborazione rafforzata e nuove progettualità per il futuro dell’automotive in Abruzzo, con l’obiettivo condiviso di valorizzare la produzione locale, sperando in una ripresa del mercato dell’auto, e favorire investimenti innovativi a beneficio del territorio e della comunità regionale.