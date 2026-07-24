Evade dai domiciliari alla guida di un calesse trainato da un cavallo, 41enne arrestato dai Carabinieri

Un controllo straordinario del territorio, nato per prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti, si è trasformato nella scoperta di un'evasione dai contorni decisamente insoliti. Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Popoli, affiancati dal…

Un controllo straordinario del territorio, nato per prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti, si è trasformato nella scoperta di un’evasione dai contorni decisamente insoliti. Nella mattinata di oggi i Carabinieri della Compagnia di Popoli, affiancati dal prezioso fiuto dei cani del Nucleo Cinofili di Chieti, hanno passato al setaccio i territori di San Valentino in Abruzzo Citeriore e Abbateggio.

Un servizio di pattugliamento non ha lasciato scampo a un 41enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si trovava in regime di detenzione domiciliare. L’Autorità Giudiziaria gli aveva concesso un permesso per assentarsi da casa imponendogli però il tassativo obbligo di non oltrepassare i confini del comune di Abbateggio.

L’evaso è stato però sorpreso dai militari operanti mentre transitava tranquillamente nel limitrofo territorio di San Valentino in A.C., alla guida di un calesse trainato da un cavallo di sua proprietà.

L’inusuale mezzo di trasporto non è passato inosservato alla rete di controlli predisposta dall’Arma. I militari hanno immediatamente bloccato la marcia del calesse.

Data la natura dell’operazione, orientata anche al contrasto dello spaccio, i Carabinieri e il Nucleo Cinofili hanno approfondito gli accertamenti effettuando meticolose perquisizioni sia presso il domicilio del 41enne, sia all’interno di una stalla nella sua disponibilità. I controlli hanno comunque dato esito negativo per quanto riguarda la detenzione di sostanze illecite.

L’uomo dovrà ora rispondere di evasione, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, oltre alle eventuali sanzioni legate alla sua condotta. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ricollocato agli arresti domiciliari presso la sua residenza