Due persone disperse sul Monte Miletto, recuperate dal Soccorso alpino

Si è appena concluso un intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sui Monti del Matese.



Alle 16e45 il Soccorso Alpino è stato allertato dal comando stazione carabinieri di Bojano per una richiesta di soccorso da parte di due persone disperse sul Monte Miletto.

Dalle prime informazioni i due ragazzi, di 28 e 31 anni originari di Napoli, dopo essere saliti sul Monte Miletto, scendendo sul versante di Roccamandolfi, hanno smarrito il sentiero restando bloccati nel bosco ad una quota di circa 1700 metri.



Una squadra del Soccorso Alpino, in costante coordinamento con il comando stazione dei carabinieri di Bojano e con la Centrale operativa del 118 per il rischio di evoluzione sanitaria a cui erano esposte le due persone dato il particolare ambiente, è partita immediatamente portandosi presso il pianoro di Campitello Matese.

Da questo punto la squadra è proseguita a piedi lungo il sentiero che sale verso il versante occidentale del Monte Miletto per poi ridiscendere verso il punto dove i due escursionisti erano stati georeferenziati.

I due ragazzi sono stati ritrovati in buone condizioni di salute, seppur stanchi, e sono stati quindi riaccompagnati a valle verso il pianoro di Campitello di Roccamandolfi dove, lungo una pista di esbosco, c’era in attesa una seconda squadra del Soccorso Alpino con automobile fuoristrada di servizio mediante la quale le persone soccorse sono state accompagnate alle loro vetture.

Si è conclusa solo con uno spavento ma senza conseguenze la disavventura dei due escursionisti campani.