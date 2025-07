Efficienza energetica, finanziati gli interventi per la scuola di Maiella e la sede della ex Pretura

Il Comune di Agnone ha partecipato con successo al bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che finanzia interventi per l’efficienza energetica con contributi a fondo perduto. «Sono due gli interventi che verranno realizzati nel nostro paese. – spiega il sindaco Daniele Saia – Il primo riguarda la sostituzione parziale degli infissi della scuola elementare di Maiella, per un importo di poco meno di 166 mila euro. Il secondo riguarda la sostituzione degli infissi della sede della Pretura, per lavori pari a 165 mila euro».

Due buone notizie per la comunità agnonese, squassata in questi giorni dalle ombre cupe che si addensano sul futuro dell’ospedale “Caracciolo”.

«Avevamo presentato anche altri tre progetti riguardanti Palazzo Bonanni, Palazzo San Francesco e il teatro Italo Argentino. – continua il primo cittadino – Purtroppo, pur essendo stati dichiarati ammissibili, non sono stati finanziati per esaurimento dei fondi disponibili per il bando». Mancano risorse, dunque, e i progetti presentati, sia pure giudicati ammissibili dal Ministero, non saranno finanziati, non nell’immediato almeno, in attesa magari che il Governo centrale stanzi nuovi finanziamenti specifici. «Il risultato è comunque importante – sottolinea il sindaco Saia – e proietta le infrastrutture di Agnone verso livelli di efficienza energetica sempre più alti. Per questo ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per questo traguardo, in particolare Umberto Di Ciocco, componente dello staff del sindaco con delega all’Energia, i consulenti Pnrr del Comune e i ragazzi del servizio civile».