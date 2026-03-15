E’ nato Achille: festa grande in casa Orlando – Di Ciocco ad Agnone, auguri di vero cuore

Un dolcissimo batuffolo di 3 chili e 100 grammi ha portato una gioia immensa nella casa della famiglia Orlando – Di Ciocco. È nato Achille, accolto con entusiasmo dal fratellino Brando e dall’amore dei genitori Gianfranco e Lidia.…

Un dolcissimo batuffolo di 3 chili e 100 grammi ha portato una gioia immensa nella casa della famiglia Orlando – Di Ciocco. È nato Achille, accolto con entusiasmo dal fratellino Brando e dall’amore dei genitori Gianfranco e Lidia. Il piccolo è venuto alla luce venerdì scorso presso l’ospedale San Pio di Vasto, regalando alla famiglia un nuovo e splendido fiocco azzurro. A mamma Lidia Di Ciocco, avvocato, e a papà Gianfranco Orlando, titolare dello storico pub Ciaccus e grandi amici de l’Eco, giungano gli auguri più affettuosi da parte della redazione. Un pensiero colmo di felicità anche per i nonni Franco, Maria Angela, Nicola e Dilia, che festeggiano con orgoglio l’arrivo del piccolo Achille. Le famiglie Di Ciocco e Orlando desiderano inoltre rivolgere un sentito ringraziamento alla dottoressa Annalidia Sammartino per la professionalità e la premurosa assistenza.