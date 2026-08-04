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mercoledì 5 Agosto 2026
Ultim'ora Elly Schlein davanti all'ospedale di Agnone: «Per contrastare lo spopolamento delle aree interne c'è un solo modo: portare i servizi»
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Elly Schlein davanti all’ospedale di Agnone: «Per contrastare lo spopolamento delle aree interne c’è un solo modo: portare i servizi»

«Per contrastare lo spopolamento delle aree interne c'è un solo modo: portare i servizi». E' il passaggio cruciale dell'intervento della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, in visita questo pomeriggio nella città di Agnone, prima di raggiungere…

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«Per contrastare lo spopolamento delle aree interne c’è un solo modo: portare i servizi». E’ il passaggio cruciale dell’intervento della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, in visita questo pomeriggio nella città di Agnone, prima di raggiungere Capracotta dove ha tenuto un comizio ospite del sindaco Candido Paglione.

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