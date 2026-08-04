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mercoledì 5 Agosto 2026
Ultim'ora Elly Schlein davanti all'ospedale di Agnone: «Per contrastare lo spopolamento delle aree interne c'è un solo modo: portare i servizi»
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Saia: «Schlein pronta a lottare per garantire una sanità pubblica a prescindere dalla geografia e dai numeri»

«Le politiche nazionali di oggi puntano a svuotare le aree interne. Chi governa vuole creare un insieme vuoto, ma non lo siamo e non vogliamo esserlo. Attorno a noi c’è un patrimonio umano e naturalistico da tutelare. Chiediamo,…

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«Le politiche nazionali di oggi puntano a svuotare le aree interne. Chi governa vuole creare un insieme vuoto, ma non lo siamo e non vogliamo esserlo. Attorno a noi c’è un patrimonio umano e naturalistico da tutelare. Chiediamo, quindi, che più risorse vengano investite a favore di questi territori».

Le parole del sindaco di Agnone, Daniele Saia, a margine dell’incontro con la segretaria dem Schlein davanti all’ospedale cittadino a rischio declassamento.

«La vicinanza della segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, in visita oggi ad Agnone e Capracotta, è stato un segnale importante che ci ha permesso ribadire questi concetti e di sottolineare, soprattutto, come il diritto alle cure debba essere assicurato a tutti i cittadini, a prescindere dalla geografia e dai numeri».

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