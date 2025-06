Erotica dei sentimenti, la filosofa e scrittrice Maura Gancitano presenta il suo libro 

Entra nel vivo questa settimana ESTATE AL MAXXI L’AQUILA | Libri, cinema e musica in corte il programma di public program del museo realizzato con il sostegno di CdP – Cassa Depositi e Prestiti e il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Due gli appuntamenti in programma.

Mercoledì 25 giugno alle 21, primo appuntamento del cartellone estivo dedicato al cinema. Rinnovata la collaborazione con l’Associazione L’Aquila Film festival che, come in passato, ha selezionato pellicole più o meno recenti che entrano in risonanza con True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità, la mostra presente in museo dedicata al tessuto come linguaggio per l’espressione artistica e la costruzione di narrazioni, spazi e relazioni. Federico Vittorini, presidente dell’Associazione L’Aquila Film Festival e curatore della rassegna, ha dunque utilizzato le opere in mostra come porte di accesso che introducono ad altri linguaggi creativi. A suggestionare e creare legami fra schermo e allestimento è, in questa prima occasione, il colore – uno dei tratti di ricerca della mostra – utilizzato come strumento di espressione di sentimenti dal maestro hongkonghese Wong Kar-wai in In the mood for love del 2000, restaurato in questi mesi per la celebrazione del venticinquennale e ai vertici di diverse classifiche che elencano i migliori titoli cinematografici del XXI secolo.

Ambientato nel 1962, ad Hong Kong, narra l’amore idealizzato e irrealizzato di Chow e Li-zhen e il colore, uno dei tratti più caratteristici della cinematografia del regista, qui è addirittura unico strumento di espressione di sentimenti inespressi. Ogni abito presente nel film ne marca l’estetica e ne è metronomo affermandosi come elemento narrativo imprescindibile.

La proiezione è a ingresso libero su prenotazione online sul sito maxxilaquila.art.

Venerdì 27 giugno alle 19, per la sezione Libri in Corte, la filosofa e scrittrice Maura Gancitano, firma di Radio 1, La Repubblica, Vanity Fair e Linus, presenta il suo Erotica dei sentimenti, pubblicato lo scorso settembre da Einaudi nella collana “Super ET. Opera viva”.

Inserita sia da nella lista “Generazione futuro” da Vanity Fair tra gli artisti, attivisti e pionieri che stanno disegnando il futuro dell’Europa, sia nella lista delle “Unstoppable Women”, le 150 donne da seguire nel mondo dell’innovazione in Italia, secondo StartUpItalia – Maura Gancitano, fra le protagoniste più attese di Estate al MAXXI L’Aquila, propone nel volume una riflessione sul mondo emotivo, indaga sulla natura delle relazioni in un percorso che spinge a superare le apparenze interrogandosi sulle emozioni e sulle dinamiche ad esse connesse, alla scoperta di una profonda autenticità emotiva.

L’incontro, realizzato in collaborazione con Einaudi, l’Università degli Studi dell’Aquila e i mercoledì della Cultura, sponsor tecnico Libreria Colacchi, è ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

Oltre alle attività di public program, dal giovedì alla domenica con orario 11-19, è possibile visitare True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità, la mostra a cura di Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel, Donatella Saroli e Anne Palopoli per le performance, che trae ispirazione e dà voce alle diverse tradizioni e culture che testimoniano l’ampio interesse per il tessuto, mezzo espressivo e artistico ma anche bene presente nella vita di ciascun individuo, popolo o cultura, che ne rappresenta l’identità più intima e profonda. A partire dalle opere presenti nella collezione del MAXXI, in dialogo con prestiti e nuove produzioni realizzate da artisti internazionali, il tessuto invade gli spazi del Museo, riconfigurandolo. L’ingresso alla mostra è gratuito per i residenti aquilani.