Ripristino della viabilità e mitigazione del rischio idrogeologico, all’Abruzzo 41milioni di euro

La Regione Abruzzo ottiene un importante finanziamento statale per oltre 41 milioni di euro, destinato a interventi strategici di messa in sicurezza del territorio, ripristino della viabilità e mitigazione del rischio idrogeologico per più di cento interventi nei comuni delle quattro province abruzzesi.

Il Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 9 giugno 2025 ed adottato congiuntamente dai Ministeri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e della Protezione Civile, è stato emanato a seguito degli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2023, che hanno causato gravi danni al sistema infrastrutturale, con frane, allagamenti, erosioni stradali e pericoli per l’incolumità pubblica.

I Comuni interessati sono stati individuati sulla base delle segnalazioni trasmesse alla Protezione Civile regionale e successivamente validate in sede tecnica. Gli interventi riguarderanno opere di consolidamento, regimentazione delle acque meteoriche, rifacimento e messa in sicurezza della viabilità comunale e recupero delle infrastrutture danneggiate.

Il piano prevede un’erogazione scaglionata delle risorse, nelle annualità 2025 e 2026, in coerenza con i cronoprogrammi degli affidamenti e con le diverse fasi di progettazione e realizzazione delle opere.

“Con questo decreto si interviene in maniera concreta a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis – la nostra sfida è quella di mettere in sicurezza il territorio e tradurre in concreto i finanziamenti. Questi interventi si aggiungono a quelli che la Regione Abruzzo, in questi anni, ha messo in campo ed agli altri che vengono programmati con i fondi FESR 2021/2027. Ringrazio i sindaci per la tempestività nella rilevazione dei danni e il Governo per l’attenzione dimostrata verso la nostra regione”.