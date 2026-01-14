Escursionisti cinesi bloccati dalla nebbia, intervento del Soccorso Alpino

Intervento nel pomeriggio di ieri sulla Piana di Campo Imperatore per soccorrere quattro giovani escursionisti di origine cinese, tre uomini e una donna di età compresa tra i 22 e i 27 anni, in difficoltà a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo.

I quattro escursionisti, saliti in quota con la funivia del Gran Sasso, avevano iniziato a camminare sulla piana quando l’arrivo della nebbia e il rapido cambiamento delle condizioni ambientali hanno impedito loro di proseguire e di orientarsi correttamente. Uno dei componenti del gruppo è riuscito a rientrare autonomamente alla stazione di monte della funivia, da dove ha lanciato l’allarme.

Immediatamente attivata una squadra di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, già presente in zona, che ha avviato le ricerche. Due escursionisti sono stati rapidamente individuati e raggiunti in località Le Fontari, nei pressi dell’impianto di risalita, mentre il terzo si trovava più distante, nei pressi del Lago Pietranzoni, dove stava tentando di ritrovare autonomamente la via del ritorno.

Il recupero è avvenuto con il supporto del gatto delle nevi del Centro Turistico del Gran Sasso. Una volta ricongiunti, i tre escursionisti sono stati accompagnati alla stazione di monte della funivia e sottoposti a valutazione sanitaria: tutti risultavano in buone condizioni di salute.

L’intervento si è concluso senza conseguenze, grazie al rapido allertamento dei soccorsi, alla presenza sul posto delle squadre operative e alla collaborazione con il Centro Turistico del Gran Sasso.