Legge sulla montagna, i sindaci dicono «no» alla dispersione di risorse verso Comuni non montani

I sindaci del Chietino, che amministrano Comuni montani e parzialmente montani, convocati dal consigliere provinciale Arturo Scopino, hanno preso parte, nel pomeriggio di oggi, alla riunione per fare il punto sulla legge quadro sulla montagna, voluta dal Ministro Calderoli.

Luogo scelto per l’incontro Schiavi di Abruzzo, Comune decisamente montano. Oltre ai numerosi sindaci, hanno preso parte ai lavori anche il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e il consigliere regionale Alessio Monaco. Nella video intervista il sindaco e consigliere provinciale Scopino spiega quanto è stato deciso.