Firelight pubblica “L’amore non ha prezzo”: il nuovo singolo conquista radio e piattaforme digitali

Riccardo Ricci, in arte Firelight, conferma la sua crescita nel panorama musicale italiano con il rilascio del singolo “L’amore non ha prezzo”, disponibile dal 29 agosto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica nazionale.
Il ventunenne artista toscano, diplomato al Liceo Artistico Giovagnoli di Sansepolcro, ha costruito negli ultimi tre anni un percorso discografico solido attraverso la collaborazione con Lotus Music Production di San Marino, sotto la guida del produttore artistico Piermatteo Carattoni.
Il nuovo brano rappresenta una svolta nella carriera di Firelight, che ha siglato un accordo con Milano Music Play (U.M.V.G.), etichetta guidata da Ettore Diliberto, per la distribuzione del singolo.
“L’amore non ha prezzo” si inserisce in un progetto artistico che unisce formazione accademica e sensibilità contemporanea, consolidando la posizione di Firelight tra gli emergenti della scena musicale nazionale.
La partnership con Milano Music Play apre nuove prospettive distributive per l’artista, che ha dimostrato costanza produttiva e capacità di collaborazione nel settore discografico sammarinese.
Il singolo è accompagnato da una strategia di promozione multicanale che punta a raggiungere il pubblico attraverso radio nazionali e piattaforme streaming, confermando l’approccio professionale del progetto artistico di Firelight.