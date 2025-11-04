Festa dell’unità nazionale, gli studenti di Castiglione rendono omaggio ai caduti e al tricolore

Un grande tricolore è stato portato in corteo, questa mattina, dagli studenti dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino, davanti alla sede del palazzo municipale.

Gli alunni, insieme al corpo docente, hanno preso parte attivamente alle celebrazioni previste per la festa dell’unità nazionale e la giornata delle Forze armate. Parole come sacrificio, dovere, disciplina e onore sono riecheggiate in piazza e davanti al monumento ai caduti, concetti che sembrano distanti anni luce dalle vite dei singoli, soprattutto delle giovanissime generazioni, ma che invece sono il fondamento stesso delle libere istituzioni e della democrazia di cui tutti oggi possiamo godere.

Alle celebrazioni, organizzate e coordinate dall’amministrazione comunale, hanno preso parte anche le associazioni degli Alpini e i rappresentanti delle altre Forze armate in congedo, oltre ovviamente ad una pattuglia dei Carabinieri di Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo.