Finanza: il tenente colonnello Sessa al comando del Nucleo di Polizia economico-finanziaria

Proviene dal Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Milano, ove ha ricoperto qualificanti incarichi operativi al comando del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Pescara, il Tenente Colonnello Emiliano Sessa si è insediato al comando del Reparto.

Il Tenente Colonnello Emiliano Sessa, originario di Caserta, coniugato e con un figlio, ha conseguito la laurea in economia e commercio. Prima di Milano l’Ufficiale ha già svolto servizio in diversi Reparti del Corpo, quali i Nuclei di Polizia Economico – Finanziaria di Brescia, Palermo e Viterbo, il gruppo di Chieti e la Compagnia di Reggio Emilia.

Al contempo sono di recente giunti, sempre al Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, i Capitani Domenico Siravo e Alessia Mazzaferri che, contribuiranno con l’esperienza maturata nell’ambito del precedente incarico di comando delle Compagnie, rispettivamente di Lanciano e Colleferro, ad elevare gli standard operativi del Reparto.

I tre ufficiali sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Bartolomeo Scalabrino, il quale, nel congratularsi per i nuovi prestigiosi incarichi, ha formulato l’augurio di una gratificante esperienza professionale a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria nel contesto pescarese.

Al termine dell’incontro, gli ufficiali si sono recati, accompagnati dal Colonnello Scalabrino, in Prefettura, ove sono stati ricevuti dal Prefetto Luigi Carnevale che nell’accoglierli, ha augurato loro un’appagante e proficua attività lavorativa al servizio della collettività e del territorio della provincia.